Homem morre após paragem cardiorrespiratória no Jardim da Serra

Um homem de 60 anos morreu, na manhã de hoje, no Jardim da Serra, após entrar em paragem cardiorrespiratória.

O alerta foi dado por volta das 11h30, tendo os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos sido mobilizados para prestar assistência à vítima. Para o local foi igualmente accionada a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).

Apesar das manobras de reanimação realizadas no local, não foi possível reverter a situação, tendo o óbito sido declarado no local. A ocorrência seguiu os trâmites legais habituais nestas situações.