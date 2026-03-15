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Homem morre após paragem cardiorrespiratória no Jardim da Serra

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Um homem de 60 anos morreu, na manhã de hoje, no Jardim da Serra, após entrar em paragem cardiorrespiratória.

O alerta foi dado por volta das 11h30, tendo os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos sido mobilizados para prestar assistência à vítima. Para o local foi igualmente accionada a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).

Apesar das manobras de reanimação realizadas no local, não foi possível reverter a situação, tendo o óbito sido declarado no local. A ocorrência seguiu os trâmites legais habituais nestas situações.

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