JSD promove 'Encontro de Gerações' no Jardim da Serra

O núcleo de freguesia da Juventude Social Democrata no Jardim da Serra realizou, no passado fim-de-semana, um 'Encontro de Gerações' na localidade.

A estrutura dos jovens social-democratas no concelho de Câmara de Lobos promoveu momentos de contacto entre os seus jovens e alguns idosos da freguesia do Jardim da Serra.

Em nota de imprensa emitida, a Juventude do PSD sublinha que a ação "dedicou-se à proximidade, ao convívio, ao respeito e à solidariedade e pretendeu valorizar aqueles que já tanto contribuíram para a comunidade”.

“Criar pontes entre o passado e o presente, através da partilha de histórias e memórias dos nossos idosos, é também uma forma de construir o futuro. São momentos simples mas cheios de significado e de aprendizagem”, sublinha a Juventude Social Democrata em comunicado.

Os jovens laranjas reforçam que “a coesão social é indispensável para a saúde física e mental das populações”, enfatizando a intenção de “continuar a fazer da social-democracia uma ferramenta de inclusão, de proteção social e de combate ao abandono”.