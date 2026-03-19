Temperaturas baixam aos -3,3º no Pico do Areeiro

A noite foi fria e os termómetros estão aí para o confirmar. No Pico do Areeiro, mais precisamente na estação meteorológica do IPMA instalado no topo da montanha, os termómetros bateram hoje o mínimo do ano, -3,3º Celsius.

Esta quinta-feira, penúltimo dia do Inverno, está a ser, até às 07h00, a manhã mais fria da estação no arquipélago da Madeira. Com destaque para a extrema absoluta -3,3º C no Pico do Areeiro e no Funchal o termómetro no Observatório do Instituto de meteorologia atingiu os 8,8º C. Mais abaixo, a cerca de 1600 metros de altitude, o Chão do Areeiro registou -1,9 ºC, mantendo-se temperaturas negativas nas duas estações até ao amanhecer.

A depressão Therese que circula entre os Açores, a Madeira e o Continente desde as últimas horas, já trouxe neve e pelas temperaturas sentidas e porque continua a chover cá em baixo e, em princípio, a nevar lá em cima, vai continuar a deixar ainda mais branco 'pintado' nas serras da Madeira.

Durante a última noite, todas as estações da Madeira e do Porto Santo registaram temperaturas mínimas de apenas um dígito. A mais elevada foi de 9,7 ºC, observada no Porto Moniz às 04h50. No Porto Santo desceu aos 9,2 ºC.

No Funchal, as estações do Observatório e do Lido registaram ambas 8,8 ºC, entre as 05h20 e as 05h40, um valor pouco comum na baixa da cidade. Já na zona alta urbana, o Monte desceu aos 4,5 ºC.

Nas zonas rurais, destacam-se os 3,4 ºC no Santo da Serra, 4,4 ºC nos Prazeres, 4,8 ºC em Santana e 5,9 ºC na Quinta Grande.

A quotas mais altas, por exemplo, já se vê a neve no Curral das Freiras (vide foto).

A mínima mais elevada em toda a rede do IPMA foi registada na Selvagem Grande, com 10,1 ºC, estação que assinalou também a máxima absoluta, com 14,1 ºC.

Até às 07h00, a temperatura máxima na ilha da Madeira foi de 12,7 ºC, registada no Porto Moniz, enquanto no Porto Santo não ultrapassou os 12,0 ºC.