Sporting goleia Bodo/Glimt e apura-se para os quartos de final

O Sporting apurou-se hoje para os quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, ao golear em casa o Bodo/Glimt por 5-0, após prolongamento, para inverter a derrota que tinha sofrido na primeira mão dos 'oitavos'.

Depois do desaire por 3-0 na Noruega, Gonçalo Inácio (34 minutos), Pedro Gonçalves (61) e Luis Suárez (78, de grande penalidade) empataram a eliminatória no tempo regulamentar, antes de Maxi Araújo (92) e Rafael Nel (120+1) consumarem a qualificação dos bicampeões nacionais.

Esta é segunda vez que o Sporting vai disputar os 'quartos' da principal competição europeia de clubes, após a campanha de 1982/83, então na Taça dos Campeões Europeus, sendo que na próxima fase da 'Champions' os 'leões' terão pela frente o vencedor da eliminatória entre os ingleses do Arsenal e os alemães do Bayer Leverkusen, que empataram 1-1 na semana passada e hoje se encontram em Londres.