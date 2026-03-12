Mulher cai na Rua 31 de Janeiro e fica ferida
Uma mulher, cuja idade não foi possível apurar, sofreu uma queda na via pública, há instantes, na Rua 31 de Janeiro, no Funchal.
A equipa médica da Cruz Vermelha foi accionada para o local e prestou assistência à vítima.
Segundo testemunhas, a mulher terá tropeçado no passeio e queixava-se de dores numa das pernas e no cotovelo.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo