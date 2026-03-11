Mulher fica ferida após queda no Pico do Areeiro
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses estão, neste momento, a prestar assistência médica a uma mulher com cerca de 70 anos que sofreu uma queda no Pico do Areeiro, nas imediações da estação de radar.
Segundo foi possível apurar, a vítima apresenta suspeita de fractura num dos braços, estando a ser assistida no local pela equipa de socorro.
Para a ocorrência foi mobilizada uma ambulância da corporação, estando previsto o transporte da senhora para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
