Estudante sofre queda e fica em estado crítico

Uma estudante de 16 anos sofreu, há instantes, uma queda alegadamente do primeiro andar para o rés-do-chão, na Escola Secundária Francisco Franco, no Funchal, depois de se ter sentido mal durante o período de aulas, mobilizando vários meios de socorro. Não existem, para já, testemunhas do momento da queda.

Segundo foi possível apurar, a aluna, do 11.º ano, encontrava-se a ter aulas na sala 209, situada no primeiro piso, quando pediu autorização para se deslocar à casa de banho por se sentir indisposta, tendo sido encontrada, posteriormente, no rés-do-chão, respondendo apenas ao estímulo verbal.

Os primeiros cuidados foram prestados por um funcionário da escola, que é também bombeiro, até à chegada dos meios de emergência. Para o local foram posteriormente accionadas a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e elementos da Cruz Vermelha Portuguesa.

Após estabilização no local, a estudante foi transportada pela EMIR para o hospital, onde recebe cuidados médicos. As informações disponíveis indicam que a estudante é considerada uma vítima crítica e politraumatizada.

As circunstâncias da ocorrência deverão agora ser apuradas.