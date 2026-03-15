 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Mulher fica ferida ao praticar canoying em cascata no Seixal

None

Uma mulher, cuja idade e nacionalidade ainda não foram confirmadas, sofreu esta tarde, pelas 14h, uma queda enquanto praticava canyoning na cascata da Ribeira Funda, na zona do Seixal.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários Madeirenses, incluindo a equipa de resgate em montanha da corporação, totalizando três viaturas e 10 operacionais. A vítima apresentava suspeita de fractura num dos membros inferiores.

Após receber os primeiros socorros no local, a mulher foi transportada para o hospital pelas equipas de socorro. 

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo