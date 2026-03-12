Dois sismos registados ao largo da Madeira durante a madrugada

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) registou, durante a madrugada desta quinta-feira, dois sismos ao largo da ilha da Madeira.

De acordo com a informação disponibilizada pelo IPMA, o primeiro abalo ocorreu pelas 04h48, com magnitude 1,8 na escala de Richter, tendo o epicentro sido localizado a sudoeste da Ponta do Sol, a cerca de 10 quilómetros de profundidade.

Já o segundo sismo foi registado pelas 05h12, com magnitude 1,6, a sudoeste da Ribeira Brava, com uma profundidade de 27 quilómetros.