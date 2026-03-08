Sismo de magnitude 5,3 atinge Noroeste da Grécia sem causar vítimas
Um sismo de magnitude 5,3 foi registado na noite de sábado para domingo no noroeste da Grécia, sem causar vítimas nem danos significativos, segundo as autoridades.
O Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS), referência mundial em sismologia, avaliou, por sua vez, a magnitude em 5,5.
"O abalo foi fortemente sentido em Ioannina, capital da região do Épiro, a cerca de 420 quilómetros a noroeste de Atenas, mas até ao momento não foram registadas vítimas nem danos de grande dimensão, segundo o Observatório Nacional de Atenas.
O epicentro do sismo, ocorrido cerca das 03h32 GMT, foi localizado perto da localidade de Leptokarya, a uma profundidade de 14 quilómetros, segundo a mesma fonte.
Dezenas de réplicas, com magnitudes entre 1,6 e 4,6, seguiram-se ao sismo, o que está a preocupar os habitantes, informou a agência de notícias grega Ana.
No município de Souli, próximo do epicentro, cerca de uma dezena de casas ficaram danificadas, das quais três foram declaradas inabitáveis pelos serviços técnicos.
O presidente da câmara de Souli anunciou que as pessoas com problemas nas suas casas serão alojadas num hotel, segundo a agência de notícias grega.
Também foram registados deslizamentos de terra nas estradas da região.
Situada sobre várias falhas geológicas no sudeste do Mediterrâneo, a Grécia é regularmente afetada por sismos.