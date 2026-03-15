Sismo de magnitude 2,1 na escala de Richter sentido na ilha de São Miguel
Um sismo de magnitude 2,1 na escala de Richter foi sentido no sábado no concelho da Povoação, na ilha de São Miguel, informou hoje o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).
Segundo o CIVISA, o abalo foi registado às 21:53 (22:53 em Lisboa) de sábado e teve epicentro a cerca de três quilómetros a sul de Água Retorta, na ilha de São Miguel, no grupo Oriental açoriano.
"De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli Modificada) em Faial da Terra e Nossa Senhora dos Remédios (concelho de Povoação)", indicou.
De acordo com a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).
A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".
Com uma intensidade III o abalo é considerado fraco, é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).