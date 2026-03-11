Vinho Madeira promovido em Londres

O Vinho Madeira será promovido na prestigiada feira vínica Big Fortified Tasting (BFT), a realizar-se no próximo dia 23 de Março, nas instalações do Savoy Palace, em Londres, que servirão de palco para o evento.

Esta participação surge através da colaboração entre o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) e sete empresas produtoras e exportadoras de Vinho Madeira - Justino’s Madeira Wines, Madeira Vintners, Vinhos Barbeito, H.M. Borges, Henriques e Henriques, Pereira D’Oliveira e Madeira Wine Company.

Esta iniciativa reveste-se ainda de maior importância pelo facto do Reino Unido ser um dos principais destinos de exportação de Vinho Madeira, tendo absorvido cerca de 223.213 litros em termos de quantidade, que se traduziram em 1.823.391 euros, valor este que representa um aumento de 10% relativamente ao ano 2024.

A BFT - Londres é uma referência no mundo dos vinhos fortificados, onde se inclui o Vinho Madeira, recebendo apenas visitantes profissionais, maioritariamente do Canal Horeca, importadores, jornalistas, sommeliers, entre outros. Na edição de 2025, esta feira contou com a presença de 56 expositores, de 10 regiões diferentes do Mundo apresentando um total de 303 referências de vinhos, abrangendo uma grande variedade de estilos fortificados, incluindo o Vinho Madeira, Vinho do Porto, Sherry, Banyuls, Moscatel de Setúbal e outros vinhos fortificados.

A participação do sector do Vinho Madeira na feira Big Fortified Tasting oferece uma plataforma única para as empresas de Vinho Madeira se destacarem no mercado e fortalecerem sua posição no mercado britânico. Permite um acompanhamento muito próximo com os vários patamares da rede de distribuição, no Reino Unido, realçando a importância equitativa dos contatos com importadores, distribuidores e retalhistas, onde se potenciam e reforçam laços comerciais vitais para o crescimento do sector vínico.

Para além disso, a oportunidade das empresas interagirem directamente com os principais stakeholders, nomeadamente grandes e pequenos comerciantes de vinho, elementos ligados à restauração, bares, clubes de Londres, universidades e imprensa em geral, enólogos e bloggers, educadores da WSET bem como educadores de vinhos independentes, consultores de lista de vinhos de restaurantes, empresas de relações públicas e as principais casas de leilões de Londres, origina feedback imediato sobre os seus produtos e esta interação directa pode ser preciosa para entender as preferências do público-alvo, identificar áreas de melhoria e adaptar as estratégias de marketing e desenvolvimento de produtos de acordo com a demanda do mercado britânico.

Esta acção visa fortalecer a posição do sector do Vinho Madeira no mercado internacional, especialmente no mercado britânico — um dos seus principais destinos de exportação e incrementar as vendas e promover um crescimento sustentável. Esta abordagem considera tanto a dimensão do sector como os recursos disponíveis para sua promoção, afigurando-se como uma excelente oportunidade, maximizando o impacto na divulgação do Vinho Madeira.