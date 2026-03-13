Terceiro sismo a sul da Madeira em menos de 24 horas

Um sismo ocorrido ontem à noite, perto das 22 horas, a sul da Madeira, acaba por ser o terceiro abalo registado pelos sismógrafos do IPMA em pouco menos de 24 horas.

Com intensidade de 1.2 na escala de Richter, é considerado na categoria dos microsismos, sendo que ocorreu em 'linha recta' com Câmara de Lobos, pelas 21h56 de quinta-feira.

Tendo ocorrido mais perto da costa que os dois anteriores, ocorridos com espaçamento de 24 minutos na madrugada de quinta-feira (às 4h48 e às 5h12), este sismo deu-se a uma profundidade de 25 km (os anteriores foram a 10 e 27 km, respectivamente) e teve menor intensidade (os outros tiveram 1.8 e 1.6 na escala).