Jaime Moniz recebe convidada especialista em Psicologia Clínica para workshop sobre Gestão das Emoções

A Escola Secundária Jaime Moniz (ESJM) promove, no âmbito das Actividades de Complemento e Enriquecimento Curricular, o workshop 'Entre o Sentir e o Agir: A Arte de Gerir as Emoções'.

O evento, que terá como oradora Ana Lúcia Faria, é dirigido aos alunos dos 10.º e 11.º anos e foca-se no desenvolvimento de competências socioemocionais fundamentais para o sucesso académico e pessoal.

"Organizada pelas coordenadoras, Carla Rodrigues e Teresa de Almeida, a iniciativa surge num momento em que a saúde mental e a inteligência emocional são prioridades na agenda educativa. A sessão pretende dotar os jovens de ferramentas práticas, baseadas na Psicologia Positiva, para transformar a forma como lidam com os desafios da adolescência e a pressão escolar", indica nota à imprensa.

Para a organização, "contar com a vasta experiência e o contributo de Ana Lúcia Faria é uma oportunidade única de aproximar a investigação académica da realidade dos estudantes, promovendo uma escola mais resiliente e emocionalmente equilibrada".