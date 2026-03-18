ACAPORAMA promove workshop de Gestão de Alojamento Local nas Casas do Povo da Região

A Academia de Formação da ACAPORAMA, reconhecendo que o Alojamento Local na Região Autónoma da Madeira tem registado um crescimento significativo, reforçando o papel estratégico deste setor no turismo regional, tem promovido desde 2024, em parceria com Carolina Luís, do projecto Finanças Acessíveis, o Workshop de Gestão de Alojamento Local nas Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira.

Os workshops são projectados para fornecer uma formação completa e prática sobre os aspectos legais e fiscais do alojamento local, oferecendo uma oportunidade valiosa para quem deseja aprimorar os seus conhecimentos e competências nesta área. Até à data, foram realizadas 16 edições, sendo que a próxima decorre na Casa do Povo da Boaventura, de 7 e 30 de Abril, com sessões às terças e quintas-feiras, das 14 às 17 horas, num total de 24horas de formação.

A formação conta com um programa abrangente que inclui temas como Introdução ao Alojamento Local, Enquadramento Legal, Obrigações de Funcionamento, Impostos no Alojamento Local, Faturação, Outras Obrigações Fiscais, Gestão Financeira, Abertura de Actividade, Hospitalidade e Empatia no Atendimento.

A iniciativa oferece uma oportunidade única para proprietários e futuros investidores de Alojamento Local adquirirem conhecimentos práticos e adaptados à realidade regional.