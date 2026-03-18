Escola Secundária Jaime Moniz participa nas III Jornadas Insulares sobre a Europa

A Escola Secundária Jaime Moniz participou nas III Jornadas Insulares sobre a Europa, que decorreram no Funchal, nos dias 13 e 14 de Março, através dos clubes Escola Embaixadora do Parlamento Europeu e Clube Europeu.

A iniciativa foi organizada pela Federação Nacional dos Estudos Europeus (FNEE), em parceria com a Câmara Municipal do Funchal e o Europe Direct Madeira.

O programa integrou diversos momentos de reflexão e partilha, nomeadamente debates sobre a perspectiva dos jovens relativamente ao projecto europeu e o papel da Madeira enquanto região ultraperiférica.

Neste contexto realizaram-se actividades como: um questionário sobre a União Europeia, uma sessão dedicada ao impacto dos fundos europeus na Região e um peddy-paper, que incluiu a visita a locais apoiados por esses fundos.

Durante o evento, foram igualmente abordadas as oportunidades proporcionadas por programas europeus, como o Erasmus+, destacando-se o seu contributo para o desenvolvimento de competências, o alargamento de horizontes e a promoção da cultura madeirense além-fronteiras. Referiu-se ainda o crescente interesse das associações em desenvolver projectos europeus, bem como os desafios na mobilização de jovens para participarem neste tipo de iniciativas.

As jornadas terminaram com o debate “A minha ilha também é Europa”, que contou com a participação de Fernanda Cardoso, directora regional dos Assuntos Europeus, e André Alves, director regional da Juventude.

Segundo a organização, este evento evidenciou a relevância da participação activa dos jovens na construção da cidadania europeia.