Oposição critica demora na reabertura do Mercado do Santo da Serra

O mercado agrícola de Santo António da Serra, em Santa Cruz, continua de portas fechadas, quase nove meses após o início das obras de requalificação, sem que exista ainda uma data concreta para a sua reabertura.

A denúncia parte dos vereadores eleitos pela Coligação Mais Santa Cruz, que alegam que "a demora crescente está a gerar preocupação entre agricultores, comerciantes e demais utilizadores do espaço".

Em comunicado de imprensa, os vereadores da oposição na Câmara de Santa Cruz notam que "a intervenção, inicialmente anunciada para durar apenas três meses, tem enfrentado sucessivos adiamentos, justificados pela necessidade de reajustar o projecto".

"Esta situação acaba por dar razão à Coligação Mais Santa Cruz, que desde o início alertou para a falta de planeamento desta obra, considerando-a precipitada e com motivações meramente eleitoralistas", sublinha a nota.

No mesmo comunicado é enfatizado que "os atrasos na reabertura do mercado têm um impacto directo e significativo na vida dos agricultores do Santo da Serra, que dependem desse espaço para o escoamento da sua produção".

Paralelamente, notam, "continua a não existir uma divulgação pública dos critérios que irão orientar a futura ocupação dos espaços de venda", o que consideram vir reforçar a "incerteza dos produtores" e criar "um clima de desconfiança".

Perante esta situação, os vereadores eleitos pela Coligação Mais Santa Cruz anunciaram que irão apresentar um pedido formal de esclarecimento ao executivo municipal na reunião de Câmara agendada para esta quinta-feira, na freguesia de Santo António da Serra.