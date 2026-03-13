'Mais Santa Cruz' critica anúncio de construção de apartamentos no concelho

A Câmara Municipal de Santa Cruz anunciou estar a “preparar um processo” para a construção de 240 apartamentos T2, apresentado como uma resposta aos problemas de habitação no concelho.

Em comunicado, os vereadores eleitos pela Coligação Mais Santa Cruz sublinham que os últimos anos foram marcados por “inércia absoluta do executivo municipal JPP no que diz respeito à habitação”. Segundo os eleitos, a Estratégia Local de Habitação “foi aprovada tarde e mal”, a Carta Municipal de Habitação ainda se encontra em elaboração e, com isso, “perdeu-se a possibilidade de beneficiar dos apoios do programa Primeiro Direito”.

O grupo acrescenta ainda que o processo de revisão do PDM “arrasta-se desde 2019, e ainda sem data prevista para a sua conclusão”.

Os vereadores consideram que o anúncio de 240 fogos, que implicaria “um investimento na ordem dos 50 milhões de euros”, carece de financiamento identificado, cronograma ou garantias de execução. “Não existe projeto, não existe obra, não existem casas. Apenas e só mais anúncio, que serve apenas um propósito: desviar atenções e tentar passar a ideia de que a Câmara ‘está a fazer muito’, quando na realidade nada fez até agora — e tudo indica que continuará a não fazer”, lê-se no comunicado.

O comunicado critica ainda o impacto desta situação sobre as famílias e o mercado habitacional:

Enquanto o executivo anuncia intenções, as famílias continuam sem respostas, os jovens continuam sem conseguir fixar-se no concelho e o mercado habitacional continua entregue à especulação, sem uma estratégia municipal séria, consistente e executável Vereadores da Coligação Mais Santa Cruz

Os vereadores da Coligação Mais Santa Cruz concluem que “a política de habitação não se faz com comunicados nem com promessas futuras. Faz-se com decisões atempadas, com coragem política e com ações concretas — tudo aquilo que este executivo não demonstrou ao longo dos últimos anos. O concelho não precisa de anúncios vazios. Precisa de casas, já”.