 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Homem sente-se mal no Mercado dos Lavradores

None
Foto IP

Os Bombeiros Sapadores do Funchal prestaram, há instantes, assistência médica a um homem de 58 anos que se sentiu mal no Mercado dos Lavradores, no Funchal.

Segundo foi possível apurar, a vítima apresentava um quadro de hipotensão e possui antecedentes de acidente vascular cerebral (AVC), tendo sido prontamente assistida no local pelos operacionais.

Após a estabilização inicial, o homem foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficará sob observação médica e avaliação complementar.

A ocorrência mobilizou três operacionais apoiados por uma ambulância da corporação.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo