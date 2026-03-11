Homem sente-se mal no Mercado dos Lavradores
Os Bombeiros Sapadores do Funchal prestaram, há instantes, assistência médica a um homem de 58 anos que se sentiu mal no Mercado dos Lavradores, no Funchal.
Segundo foi possível apurar, a vítima apresentava um quadro de hipotensão e possui antecedentes de acidente vascular cerebral (AVC), tendo sido prontamente assistida no local pelos operacionais.
Após a estabilização inicial, o homem foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficará sob observação médica e avaliação complementar.
A ocorrência mobilizou três operacionais apoiados por uma ambulância da corporação.
