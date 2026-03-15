PSD destaca investimento habitacional do governo e critica ausência de acção da Câmara de Santa Cruz

O Grupo Parlamentar do PSD visitou esta manhã o Empreendimento Habitacional das Eiras, no Caniço, para sublinhar o compromisso do Governo Regional com a construção de habitação social e, na ocasião, criticou a Câmara Municipal de Santa Cruz, liderada pelo JPP, pela ausência de obras no sector.

Em nota remetida, o deputado Brício Araújo apontou os resultados concretos da política regional.

“Nos últimos dois anos, o Governo Regional entregou 507 habitações e prevê entregar mais 301 ainda este ano”, destacando o foco nas famílias com maiores carências sociais. No concelho de Santa Cruz, foram entregues 88 habitações nos últimos dois anos, com 100 novas previstas para 2026, em empreendimentos nas freguesias de Santa Cruz e da Camacha, reforçando “uma política de continuidade”, segundo o parlamentar.

O deputado criticou, além disso, o JPP por adoptar “um discurso de crítica permanente ao Executivo regional” sem resultados próprios. “Apesar de governar o concelho há 12 anos, nada foi feito em termos de habitação. A Câmara Municipal não construiu uma única habitação”, afirmou, considerando que os recentes anúncios da autarquia “não têm localização definida, projectos, datas ou financiamento assegurado”.

Brício Araújo rejeitou ainda a justificação de falta de meios financeiros, afirmando que “é mentira que a Câmara Municipal de Santa Cruz não tenha construído habitação por falta de fundos. O município perdeu acesso a instrumentos de financiamento por responsabilidade da gestão autárquica”.

O PSD concluiu que, enquanto o Governo Regional continua a investir e executar projectos habitacionais, o JPP mantém-se “refém da propaganda, da promessa e da ausência de obra feita”.