Oposição quer saber se a unidade de saúde do Porto Santo tem prioridade em relação ao golfe

Carlos Silva (JPP), Marta Freitas (PS) e Miguel Castro (CH) questionaram Carla Rosado sobre o atraso na unidade local de saúde do Porto Santo e se será concluída antes, por exemplo, da ampliação do campo de golfe.

A oposição reconhece a importância da EMIR na ilha, como referiu a deputada do PSD, mas lembra. também, o papel da Força Aérea e dos bombeiros nas situações de emergência.

Carla Rosado garante que, enquanto não está concluída a nova unidade de saúde, tem sido garantida a qualidade dos serviços de saúde no Porto Santo.