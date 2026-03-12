JPP quer governo a pagar cobertura dos polidesportivos de Santa Cruz e Jardim da Serra.

O Grupo Parlamentar do Juntos Pelo Povo (JPP) vai propor ao Governo Regional que uma escola do concelho de Santa Cruz e outra de Câmara de Lobos, com "dois problemas semelhantes", tenham a mesma solução, "avançar com a cobertura dos campos de jogos" da Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar e Creche de Santa Cruz e da Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar e Creche do Jardim da Serra.

"O Projeto de Resolução segue para a Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM) e para uma melhor compreensão sobre a urgência em avançar com estas importantes obras, o JPP explica a dimensão de cada uma delas", frisa uma nota de imprensa divulgada hoje.

Foto Google Maps

"Na EB1/PE e Creche de Santa Cruz estão matriculados, no presente ano letivo, 378 crianças distribuídas por diferentes níveis de ensino e educativo. Nesta escola funciona o 1º ciclo, o pré-escolar, creche e uma unidade especializada", começa por referir.

Assim, "de acordo com o Projeto Educativo desta escola, o espaço físico é relativamente adequado, contando com algumas fragilidades, nomeadamente a falta de um espaço para atendimento aos encarregados de educação, salas de estudo pequenas e sem arejamento, uma unidade especializada com dimensões extremamente reduzidas para o número de crianças que a frequentam e, por fim, um campo polidesportivo sem cobertura", explica.

Foto Google Earth

Por outro lado, com mais de 40 anos, "a Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-escolar e Creche do Jardim da Serra (EB1/PE e Creche do Jardim da Serra), inaugurada em Setembro de 1984, localizada na freguesia do Jardim da Serra, conta no ano letivo de 2025-2026 com 101 alunos matriculados, distribuídos por 4 turmas de 1º Ciclo, 1 turma/sala de Pré-Escolar e 1 turma/sala de Creche".

"Esta escola dispõe de um pátio coberto, um logradouro, um espaço ajardinado, uma horta pedagógica e, tal como a Escola de Santa Cruz, possui um campo polidesportivo sem cobertura, para a lecionação das aulas de Educação Física e prática desportiva. O campo polidesportivo está aberto à comunidade em horário pós-laboral e fins de semana", realça.

O deputado e também professor, Paulo Alves, é citado a referir que "os estudos comprovam que para promover a aquisição de competências e o sucesso do processo ensino-aprendizagem é fundamental a existência de equipamentos educativos em boas condições ao nível de infraestruturas, bem como espaços físicos adequados à faixa etária dos alunos".

Além do mais, "a falta de cobertura dos referidos campos, em ambas as escolas, coloca constrangimentos aos alunos e professores, prejudicando o processo de ensino – aprendizagem". Paulo Alves exemplifica: "Quando chove os alunos não podem frequentar o campo desportivo durante vários dias, até que o piso volte a ficar seco. Pelo que, os alunos ficam sem a prática desportiva e as aulas de Educação Física têm de ser improvisadas em espaços sem condições e inadequados para esse efeito. No caso de dias com muito sol, o problema coloca-se também, causando constrangimentos e limitações à prática desportiva e à realização das aulas de Educação Física."

O parlamentar eleito na bancada do maior partido da oposição afirma que estas obras são "uma reivindicação dos pais e/ou encarregados de educação, que manifestam o seu descontentamento pelo facto dos seus filhos e/ou educandos, não poderem frequentar o polidesportivo quando chove ou quando está muito sol", conclui a nota.