Chuva intensa no Santo da Serra

A estação do IPMA no Santo da Serra registou esta quinta-feira, entre o final da manhã e início da tarde, episódios de precipitação muito significativa, com 16,1 litros por metro quadrado (mm) em apenas uma hora e 35,1 mm em três horas.

Este último valor corresponde ao critério de aviso amarelo para um período de seis horas, o que significa que a intensidade atingiu quantidade do aviso em metade do tempo definido.

Também em Santa Cruz, na zona do Aeroporto, a precipitação esteve próxima do limiar de aviso amarelo, com 9,3 mm registados numa hora.