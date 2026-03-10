Corta-Mato Escolar 2026 contou com mais de um milhar

Os Jardins do Lido receberam esta manhã mais uma grande edição do Corta-Mato Escolar da Madeira, que reuniu mais de mil alunos/atletas em representação de quase uma centena de escolas e clubes. Ao longo da manhã, jovens dos escalões sub-10 até aos juvenis, juniores e seniores protagonizaram provas marcadas pelo entusiasmo, fair-play e espírito de convívio.

O evento, organizado uma vez mais pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, por intermédio da Direcção Regional de Educação, operacionalizada pela Direcção de Serviços do Desporto Escolar (DSDE), em parceria com a Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira (AARAM) voltou também a destacar a importância do desporto e da atividade física no desenvolvimento dos mais jovens, promovendo hábitos de vida saudáveis, superação e espírito de equipa. Destaque também para a participação do atletismo adaptado, onde os atletas 'Especiais' trouxeram ainda mais cor, inclusão e emoção a esta verdadeira festa do Desporto Escolar.

Uma verdadeira festa do desporto que continuará, certamente, a inspirar novas gerações a correr, competir e, sobretudo, a crescer através do desporto.