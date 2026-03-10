Corta-Mato Escolar 2026 contou com mais de um milhar
Deixamos aqui uma 'fotogaleria' da edição deste ano que teve lugar esta manhã nos Jardins do Lido.
Os Jardins do Lido receberam esta manhã mais uma grande edição do Corta-Mato Escolar da Madeira, que reuniu mais de mil alunos/atletas em representação de quase uma centena de escolas e clubes. Ao longo da manhã, jovens dos escalões sub-10 até aos juvenis, juniores e seniores protagonizaram provas marcadas pelo entusiasmo, fair-play e espírito de convívio.
O evento, organizado uma vez mais pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, por intermédio da Direcção Regional de Educação, operacionalizada pela Direcção de Serviços do Desporto Escolar (DSDE), em parceria com a Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira (AARAM) voltou também a destacar a importância do desporto e da atividade física no desenvolvimento dos mais jovens, promovendo hábitos de vida saudáveis, superação e espírito de equipa. Destaque também para a participação do atletismo adaptado, onde os atletas 'Especiais' trouxeram ainda mais cor, inclusão e emoção a esta verdadeira festa do Desporto Escolar.
Uma verdadeira festa do desporto que continuará, certamente, a inspirar novas gerações a correr, competir e, sobretudo, a crescer através do desporto.