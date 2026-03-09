Vereadores do Chega ficam sem pelouros

É uma 'bomba' que acaba de cair em São Vicente. A crise política na Câmara Municipal de São Vicente agravou-se após o chumbo de uma proposta apresentada pelo presidente na última reunião de Câmara. Na sequência desse episódio, esta manhã o presidente da autarquia, José Carlos Gonçalves, decidiu retirar os pelouros à vice-presidente Helena Freitas e ao vereador Fábio Costa, ambos eleitos pelo Chega.

O impasse teve origem na última reunião camarária, onde uma proposta relacionada com a empresa municipal Naturnorte e com o processo das grutas de São Vicente acabou rejeitada. A iniciativa da presidência foi chumbada com os votos contra dos dois vereadores do PSD e do próprio vereador do Chega, Fábio Costa, expondo uma divisão inédita dentro da maioria.

Após essa votação foi convocada uma reunião de emergência que juntou o executivo e responsáveis nomeados da autarquia para analisar a situação política criada. A única ausência foi a da vice-presidente Helena Freitas, que se encontrava de férias. Ainda assim, segundo foi possível apurar, a vice-presidente terá deixado lavrada uma declaração de voto onde indicava que também votaria contra a proposta apresentada pelo presidente caso tivesse participado na reunião. Na sessão camarária acabou por ser substituída por Cátia Capontes, que votou favoravelmente a proposta.

Entretanto, numa nova reunião realizada hoje com os vereadores, descrita por fontes próximas como particularmente tensa, José Carlos Gonçalves terá mesmo solicitado a renúncia dos dois vereadores ao cargo. O pedido, contudo, foi recusado por Helena Freitas e Fábio Costa, que decidiram manter o mandato para o qual foram eleitos.

Perante essa recusa, o presidente da Câmara avançou com a retirada dos pelouros que estavam atribuídos aos dois vereadores. A decisão é interpretada nos bastidores da política local como consequência directa da quebra de confiança política dentro do executivo.

Apesar de ficarem sem responsabilidades executivas nas áreas que tutelavam, Helena Freitas e Fábio Costa mantêm o estatuto de vereadores e continuam a integrar o executivo municipal, participando nas reuniões e votações da Câmara.

O episódio aprofunda a fractura dentro do executivo liderado pelo Chega e abre uma nova fase de instabilidade política no município de São Vicente, numa altura em que o processo das grutas e da empresa Naturnorte continua a marcar a agenda política do concelho.