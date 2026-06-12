Fórum 'Abordagem Multidisciplinar em Oncologia' este sábado no Colégio dos Jesuítas

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro revela que a sessão de abertura do Fórum 'Abordagem Multidisciplinar em Oncologia' terá lugar amanhã, sábado, dia 13 de Junho de 2026, pelas 9h30, no Colégio dos Jesuítas.

De acordo com a Liga, "esta iniciativa pretende reunir profissionais de diferentes áreas da saúde, estudantes, investigadores e entidades ligadas à área social e da saúde, promovendo a reflexão e o debate em torno dos desafios actuais da oncologia e da importância de uma actuação integrada e multidisciplinar no acompanhamento da pessoa com doença oncológica".

O evento contará ainda com mesas redondas e comunicações livres, fomentando a partilha de conhecimento e a colaboração entre diferentes especialidades e instituições.

Consulte o programa: