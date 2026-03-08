Recuperados entre 400 e 435 Km de território no sul em mês e meio

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, realçou hoje as "significativas ações" defensivas das Forças Armadas da Ucrânia no sul do país, permitiram a recuperação entre 400 e 435 quilómetros quadrados de território no último mês e meio.

"As Forças Armadas realizaram no sul do nosso país uma série de importantes ações defensivas e, em algumas áreas, ofensivas, no último mês e meio", afirmou Volodymyr Zelensky, durante uma conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro holandês, Rob Jetten, citada pela EFE.

Segundo o Presidente ucraniano, "estas ações tiveram como único objetivo frustrar os planos da Rússia. Acreditamos que fomos bastante bem-sucedidos, uma vez que recuperámos o controlo de aproximadamente 400 a 435 quilómetros quadrados", acrescentou.

O Chefe de Estado ucraniano referiu ainda que a situação no sul continua complexa, mas que, "em geral, todos se sentem mais otimistas do que no final de 2025", segundo a agência de notícias Interfax-Ucrânia.

Por outro lado, sublinhou que o principal objetivo do agressor para a ofensiva de Primavera continua a ser o leste da Ucrânia.

"Os principais objetivos são o leste do nosso país: a captura das regiões de Donetsk e Luhansk. Em princípio, os seus planos não mudaram. Há simplesmente um atraso porque não conseguem alcançá-los com os recursos e as forças que possuem atualmente, e por causa das ações das nossas Forças Armadas", salientou.

O Presidente ucraniano manifestou hoje o seu receio relativamente a uma guerra prolongada no Médio Oriente e da consequente mudança da atenção global para a região, o que, segundo Zelensky, se traduziria em menos apoio e redução da defesa aérea para a Ucrânia.

"Não vemos progressos nas negociações de paz. Se uma paz duradoura ou um cessar-fogo não forem alcançados nos primeiros dias do conflito, existe um elevado risco de que este se arraste. Isto irá, sem dúvida, afetar a situação na Ucrânia. Menos atenção significa menos apoio. Menos apoio significa menos defesa aérea", escreveu Zelensky numa mensagem no Telegram.

O Chefe de Estado ucraniano expressou ainda a sua esperança de que a guerra no Médio Oriente não seja longa, não apenas pela sua preocupação com a Ucrânia, "mas porque qualquer perda é uma tragédia".

E acrescentou que a Rússia está a ajudar o regime iraniano e que, embora se saiba o que já foi fornecido, a extensão do que está disposta a transferir permanece desconhecida.

"A Rússia está a ajudar o regime iraniano e, embora se saiba o que já foi fornecido, a extensão do que está disposta a transferir permanece desconhecida". "É positivo que o regime iraniano não esteja a fornecer mísseis e outros tipos de armamento à Rússia, utilizados para atacar a Ucrânia", disse, mas "ao mesmo tempo, as atenções estão a virar-se para o Médio Oriente", acrescentou.

O Presidente ucraniano tinha hoje anunciado que especialistas ucranianos em drones vão, na próxima semana, para o Médio Oriente ajudar na luta contra os drones iranianos.

Zelensky disse esperar que, em troca da ida dos especialistas ucranianos em drones, Kiev receba mísseis para combater os russos.