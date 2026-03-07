Festival Barroco a Norte 2026 leva duas 'masterclasses' do Conservatório

O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode acolhe, nos dias 9 e 13 de Março, duas 'masterclasses' integradas no Festival Barroco a Norte 2026. Esta é uma iniciativa organizada pela Associação Orquestra Clássica da Madeira, com coprodução com a Direção Regional da Cultura.

De acordo com nota à imprensa, estas sessões irão proporcionar aos alunos e à comunidade musical um contacto direto com David Rodrigues e João Francisco Távora, intérpretes especializados em música antiga, "reforçando a aposta do Conservatório na formação artística especializada e na aproximação a músicos convidados e projectos culturais relevantes".

A primeira masterclass acontece a 9 de Março, entre as 9h e as 16 horas, dedicada ao bandolim e orientada por David Rodrigues. Já no dia 13 de Março, entre as 14 horas e as 18h30, terá lugar a masterclass de flauta de bisel, orientada por João Francisco Távora.

"O Festival Barroco a Norte promove a música barroca em diálogo com a arte e a cultura regional, reunindo numa mesma programação músicos residentes na Região Autónoma da Madeira, no território continental e no estrangeiro, sendo ainda enriquecido pela participação de actores que realizam intervenções performativas junto aos sacrários das igrejas selecionadas", aponta.