Governo de Netanyahu preparava um ataque ao Irão em meados de 2026

O governo de Benjamin Netanyahu tinha previsto atacar o Irão em meados de 2026, mas a alteração da situação neste país e do contexto regional criaram a "necessidade" de antecipar o calendário previsto, disse hoje o ministro da Defesa, Israel Katz.

"Estava prevista uma operação para meados do ano com os mesmos objetivos", disse Katz, em declarações aos dirigentes dos serviços de informações militares, citado pelo seu gabinete.

"Mas, devido aos desenvolvimentos e às circunstâncias, principalmente os acontecimentos ocorridos no Irão, a posição do presidente norte-americano e a possibilidade de montar uma operação conjunta, foi necessário antecipar tudo para fevereiro", acrescentou.

Durante o movimento de contestação reprimido violentamente pelas autoridades iranianas, em janeiro, Donald Trump garantiu aos manifestantes o seu apoio.

Netanyahu fez declarações semelhantes e apelou aos iranianos para se revoltarem.

Para Trump, entre os objetivos que tem avançado está o da queda do regime de Teerão, ao passo que para Netanyahu os objetivos declarados são os de impedir que o Irão tenha uma arma atómica - o que este tem negado que queira - e destruir a sua capacidade balística.

No primeiro dia do ataque conjunto ao Irão, em 28 de fevereiro, o líder iraniano, aiatola Ali Khamenei, foi morto.