Cheiro a queimado adia partida de voo da TAP

O voo da TAP (TP1710) que devia ter seguido do Aeroporto da Madeira para o Porto esta manhã, viu a partida adiada devido a um intenso cheiro a queimado detectado pela tripulação.

De acordo com informação passada pelo comandante para a cabine a informar os passageiros, o avião, um Airbus-A319, estava pronto a iniciar a viagem rumo ao Porto quando foram alertados para um possível cheiro a queimado, quiçá de alguma componente eléctrica na parte da frente da aeronave.

Naturalmente, por uma questão de segurança, o comandante tomou a decisão de regressar ao stand para que a equipa de manutenção possa analisar a situação.

Em princípio, os passageiros devem ficar no interior do avião até haver novidades.

O voo devia descolar pelas 8h45. Neste momento está estacionado na ponta mais a Este do stand.