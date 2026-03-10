Gala do Guia Michelin Portugal 2026 hoje na Madeira

A Madeira recebe hoje, pelas 18h30, a gala de apresentação do Guia Michelin Portugal, que terá lugar no hotel Savoy Palace. Durante o evento serão reveladas as novas Estrelas Michelin, os Bib Gourmand, os restaurantes Recomendados e os prémios especiais da edição de 2026.

A coordenação gastronómica ficará a cargo de Benoît Sinthon, chef do Il Gallo d’Oro, no Funchal, distinguido com 2 Estrelas Michelin e Estrela Verde Michelin.

O jantar contará também com chefs premiados pelo Guia Michelin 2025, incluindo: Octávio Freitas, do Desarma, com 1 Estrela Michelin; Francisco Avalada, do William, com 1 Estrela Michelin; Júlio Pereira, do Ákua, restaurante recomendado; e João Dinis, Casal da Penha, distinguido com Bib Gourmand.

Durante a gala haverá ainda um momento musical protagonizado pelo grupo madeirense NAPA.

O evento foi considerado pelo secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura e pelo Presidente da Associação de Promoção da Madeira, Eduardo Jesus, como “prestigiante para o arquipélago” e uma demonstração de que a Madeira está a consolidar-se como destino de excelência gastronómica.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

09h00 A Assembleia Legislativa da Madeira reúne-se em sessão plenária. Entre outras propostas, será apreciada na generalidade o projecto de decreto legislativo regional, da autoria do PSD, intitulado “Medida de acesso a produtos saudáveis em máquinas de venda automática”.

09h30 Apresentação pública das Orientações Pedagógicas para Creche (OPC), com a presença da secretária regional da Educação, Ciência e Tecnologia Elsa Fernandes.

Madeira Tecnopolo – Sala Ursa Maior

11h00 Sessão Comemorativa do Dia da Escola, com presença da secretária regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes e do presidente da Câmara Municipal de São Vicente. Na ocasião serão atribuídos prémios de mérito educativo e desportivo relativos ao ano letivo 2024/25.

Pavilhão Gimnodesportivo de São Vicente

12h00 Cerimónia de homenagem a João Abel de Freitas, fundador e diretor da “FN Hotelaria”, com a presença de Miguel Albuquerque.

Salão Nobre do Governo Regional.

14h15 Reunião da 3ª Comissão Especializada Permanente de Ambiente, Clima e Recursos Naturais

Assembleia Legislativa da Madeira

14h30 Reunião da 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Proteção Civil, com audição parlamentar a Maria Rita Andrade, com a finalidade de esclarecer questões relacionadas com “acordos ou protocolos de cooperação, com financiamento público, entre a RAM e associações privadas nas áreas do apoio a idosos e da saúde durante os anos de 2019 a 2021”.

Assembleia Legislativa da Madeira

15h00 Visita da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude à obra de ampliação do Lar Nossa Senhora do Bom Caminho.

Santo da Serra, concelho de Machico

CULTURA

15h00 34.ª Edição do Festival Regional de Teatro Escolar Carlos Varela. O Grupo Voo à Fantasia, da EBS Padre Manuel Álvares, apresenta a peça “O último comboio”, de Eva Gonçalves e Helena Dias, envolvendo jovens atores dos 9 aos 13 anos.

Escola Secundária Jaime Moniz

EFEMÉRIDES

Foto Shutterstock

Principais acontecimentos registados no dia 10 de Março, Dia Internacional das Mulheres Juízes:

1649 - É criada a Companhia Geral de Comércio para o Brasil, que recebe o monopólio das transações.

1768 - Nasce o artista plástico português Domingos Sequeira. Autor do quadro "Estudo para A Morte de Camões ou Os Últimos Momentos de Camões", (1824).

1791 - O Papa Pio VI emite o breve Quod aliquantum, uma condenação inequívoca da Constituição Civil do Clero de França.

1797 - Restabelecimento do uso de papel selado em Portugal.

1826 - Morre, com 58 anos, D. João VI. Tem início o governo da regência da infanta Isabel Maria.

1862 - Primeira emissão de papel-moeda nos Estados Unidos. Começa a circulação das notas de cinco, 10 e 20 dólares.

1876 - O inventor, cientista e professor de surdos, norte-americano de origem escocesa Graham Bell faz a primeira ligação telefónica.

1886 - É assinado o tratado de comércio entre Portugal e o Estado Livre de Orange, fronteiro a Moçambique.

1893 - São estabelecidas as colónias francesas da Guiné e da Costa do Marfim.

1927 - É fundada a revista Presença, "folha de arte e crítica", em Coimbra por de José Régio, João Gaspar Simões, Branquinho da Fonseca e Edmundo de Bettencourt.

1932 - Sigmund Freud publica "Introdução à Psicanálise".

1937 - É publicada Lei nº. 1:952 que estabelece as bases a que devem obedecer os contratos de trabalho, em vigor até 1966.

1946 - Em Itália, as mulheres votam pela primeira vez em eleições locais.

1959 - Centenas de milhares de tibetanos exigem o fim da ocupação chinesa do Tibete, iniciada em 1950.

1961 - O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) inicia a ronda de audiências sobre a situação em Angola.

1963 - Amílcar Cabral, líder do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), afirma estar disponível para suspender a luta armada se Oliveira Salazar quiser solucionar o problema colonial.

1977 - Invasão da província do Shaba, antigo Katanga, no Congo, a partir de Angola.

1978 - Primeira greve da função pública, em Portugal.

1979 - É fundada a Federação Portuguesa de Canoagem.

1980 - O Partido Nacionalista do País Basco vence as eleições para o primeiro Parlamento autónomo da região.

1981 - O escritor português Miguel Torga recebe o Prémio Montaigne, da Fundação Alfred Toepfer de Hamburgo.

- Movimento grevista na Polónia. Mais de 200 mil trabalhadores paralisam em Lodz.

1982 - A administração do Presidente norte-americano, Ronald Reagan, embarga a importação de petróleo da Líbia.

1985 - Morre, com 73 anos, o Presidente da União Soviética Konstantin Ustinovich Chernenko. Mikhail Gorbachev é designado secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética (PCUS).

1988 - A situação de Timor-Leste, sob ocupação indonésia, é debatida no Parlamento Europeu.

- Nasce o primeiro bebé proveta na China.

1990 - O Soviete Supremo da República soviética da Geórgia declara ilegal a integração na URSS.

1993 - Primeiro julgamento de um padre católico, em Portugal. O padre Frederico Cunha é condenado a 13 anos de prisão pelo crime de homicídio de Luís Miguel Correia, de 15 anos, e pelo ilícito de homossexualidade com um menor. O presbítero acabaria por fugir da prisão.

1999 - Morre, com 75 anos, o musicólogo português Luís Villas-Boas, pioneiro da divulgação do jazz no país, fundador em 1951, em Lisboa, do Hot Clube de Portugal.

2000 - A comissão de inquérito da Organização das Nações Unidas (ONU) para Angola acusa vários chefes de Estado africanos de estarem implicados no tráfico de armas e diamantes com a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), numa clara violação das sanções da organização internacional.

2003 - A Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional (Usaid) lança um concurso no valor de 900 milhões de dólares (cerca de 813 milhões de euros) para celebrar contratos para a reconstrução do Iraque.

2004 - O Tribunal Constitucional devolve ao Governo o diploma que define o contrato individual de trabalho para a Função Pública por conter inconstitucionalidades, por violar "o princípio da proporcionalidade".

2005 - Começa a X Legislatura da III República Portuguesa, com o primeiro-ministro indigitado, José Sócrates, e alguns dos futuros ministros, entre os 230 deputados, eleitos nas eleições de 20 de Fevereiro, que iniciam funções na Assembleia da República.

- Morre, com 89 anos, Katherine Austin Lathrop, investigadora norte-americana, uma pioneira no campo da medicina nuclear e membro do Projeto Manhattan. Introduziu o tecnécio-99m na prática clínica no início dos anos 1960 como um agente radiotraçador em medicina nuclear usado em exames projetados para identificar tumores ou metabolismo anormal.

- Morre, aos 87 anos, Zilka Salaberry, atriz brasileira, D. Benta do Sítio do Pica-pau Amarelo.

2006 - Morre, com 91 anos, John Profumo, antigo ministro do Partido Conservador britânico, protagonista de um dos maiores escândalos políticos do século XX no Reino Unido.

2007 - Morre, com 82 anos, Maria Manuela Margarido, poetisa são-tomense. Foi embaixadora de São Tomé e Príncipe em Bruxelas e junto de várias organizações internacionais.

2009 - Os ministros das Finanças da União Europeia aprovam, em Bruxelas, o Programa de Estabilidade atualizado de Portugal 2008-2011 dando "luz verde" à estratégia orçamental seguida por Lisboa.

- O Presidente angolano, José Eduardo dos Santos, inicia a primeira visita de Estado a Portugal.

2012 - Morre, aos 74 anos, Jean Henri Gaston Giraud, desenhador e artista de banda desenhada francês, conhecido como Moebius, trabalhou com artistas japoneses de manga e co-produziu uma aventura do super-herói norte-americano O Surfista Prateado com Stan Lee, pai de grande parte das criações da Marvel.

- Morre, com 84 anos, Frank Sherwood Rowland, químico e cientista norte-americano que alertou para o buraco na camada de ozono. Prémio Nobel da Química em 1995.

2015 - O Parlamento Europeu aprova, na sessão plenária de Estrasburgo, França, limites máximos às taxas de utilização de cartões de crédito e de débito em operações de pagamento. Os tetos máximos ficam fixados em 0,2% do valor da transação a pagar pelos comerciantes aos bancos pela utilização de cartões de débito e 0,3% para os cartões de crédito.

2016 - O Tribunal de Aveiro condena o sucateiro Manuel Godinho a dois anos de prisão efetiva e um vigilante da natureza a dois anos e nove meses, sendo ambos acusados de corrupção no âmbito do caso "Face Oculta".

- O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, defende que o reconhecimento do Estado da Palestina deve ocorrer no quadro da União Europeia.

- Morre, com 87 anos, Anita Brookner, escritora britânica e reconhecida historiadora de arte, vencedora de um prémio Booker em 1984 com o romance "Hotel do Lac", e reconhecida historiadora de arte. O seu primeiro romance, "A start in life", foi publicado em 1981.

- Morre, aos 95 anos, o alemão Klaus Hugo Adam, Ken Adam, 'designer' de produção, responsável pela idealização dos vilões do 007, James Bond, e vencedor de dois Óscares (com "Barry Lyndon" e "The Madness of King George", ambos do realizador Stanley Kubrick). vencedor de dois Óscares (com "Barry Lyndon" e "The Madness of King George", ambos do realizador Stanley Kubrick).

2017 - É autorizada a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos com 3,9 mil milhões de euros pela Comissão Europeia, após a conclusão de que a operação não constitui um novo auxílio estatal a favor do banco público.

- O Parlamento aprova uma alteração à lei eleitoral autárquica que alarga as quotas para a igualdade de género às listas para as autarquias de menor dimensão.

- Morre, aos 83 anos, John Surtees, piloto britânico, o único a ser campeão mundial de Fórmula 1 e MotoGP.

- Morre, com 77 anos, Robert James Waller, escritor norte-americano, autor de The Bridges of Madison County (1991) "As Pontes de Madison County".

2018 - Morre, aos 91 anos, Hubert de Givenchy, costureiro francês, fundador da casa com o seu próprio nome. O Museu do Design e da Moda (MUDE), em Lisboa, detém exemplares de Givenchy, no seu acervo de alta-costura, entre os quais um vestido de 'cocktail', com uma túnica negra.

2019 - O Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde (PAIGC) liderado por Domingos Simões Pereira, vence as legislativas na Guiné-Bissau, com 46,1% dos votos.

- Um avião da Ethiopian Airlines, Boeing 737-8 MAX, com destino a Nairobi, Quénia, despenha-se pouco depois de descolar de Adis Abeba, Etiópia, causando a morte às 157 pessoas que estavam a bordo.

2020 - Covid-19: Portugal suspende todos os voos para todas as regiões de Itália por 14 dias, até ao dia 24 de março, devido ao novo coronavírus e a decisão do executivo de Giuseppe Conte colocar o país em quarentena.

2021 - Covid-19: A Noruega anuncia a suspensão, como medida preventiva, de vacinas contra a covid-19 da AstraZeneca, seguindo o exemplo de outros países, que tomaram idêntica decisão com receio de efeitos secundários. No dia seguinte, a Dinamarca toma a mesma decisão.

- O Congresso norte-americano aprova o plano de relançamento económico apresentado pelo Presidente, Joe Biden, com o apoio exclusivo dos democratas, por 220 votos contra 211.

- Morre, aos 78 anos, Manuel Saturnino da Costa, antigo primeiro-ministro da Guiné-Bissau de 1994 a1997.

2022 - O rabino e líder da comunidade judaica do Porto, Daniel Litvak, é detido pela Polícia Judiciária, no âmbito de uma investigação a alegadas ilegalidades na emissão de certificados de nacionalidade para judeus sefarditas.

- Reunião na Turquia entre chefes da diplomacia da Rússia, Serguei Lavrov, e da Ucrânia, Dmytro Kuleba, termina sem sucesso.

- Morre, aos 85 anos, Gonsalves Preto, autor de teatro, cinema e televisão, em produções como "Há Petróleo no Beato", "Pides na Grelha" e "Tudo a Nu".

2023 - O Presidente da Republica Popular da China, Xi Jinping, de 69 anos, é reeleito, por unanimidade, para um terceiro mandato de cinco anos.

2024 - A Aliança Democrática (AD), que junta PSD, CDS e PPM, com 28,83%, consegue 80 deputados na Assembleia da República, nas eleições legislativas, contra 78 do PS (27,98%), seguindo-se o Chega com 50 deputados eleitos (18,06%). A IL, com oito lugares, o BE, com cinco, e o PAN, com um, mantiveram o número de deputados. O Livre passou de um para quatro eleitos enquanto a CDU perdeu dois lugares e ficou com quatro deputados.

Morre, aos 74 anos, Eric Carmen, músico e compositor norte-americano, vocalista da banda Raspberries, autor de grandes sucessos dos anos 1970 e 1980 como 'All by Myself' e 'Hungry Eyes' (da banda sonora do filme "Dirty Dancing").

2025 - Tem início o julgamento dos generais angolanos Manuel Hélder Vieira Dias Kopelipa e Leopoldino Fragoso do Nascimento Dino, acusados da prática de vários crimes, entre eles tráfico de influências e branqueamento de capitais.

PENSAMENTO DO DIA

Sair de prisões é entrar noutras diferentes das que se deixam Edmundo de Bettencourt (1899-1973), poeta português

Este é o sexagésimo nono dia do ano. Faltam 296 dias para o termo de 2026.