Festival Regional de Teatro Escolar Carlos Varela decorre até sexta-feira no Liceu

A presidente da Escola Secundária Jaime Moniz apelou, hoje, à criatividade e a reapresentar a vida através do drama, na abertura da 34ª Edição do Festival Regional de Teatro Escolar Carlos Varela, que decorre nesse estabelecimento de ensino até sexta-feira. Este festival é uma homenagem ao seu fundador, Carlos Varela.

A edição deste ano abriu com a Associação Palco Vazio, que levou à cena uma peça inspirada em Franz Kafka, intitulada 'Metamorfose'. "Ao estilo enigmático e complexo de Kafka, foi recordada a história de Gregor Sams que trabalha para sustentar uma família pobre, sem condições sequer para pagar a renda e com um patrão dissimulado e mercenário. Durante a noite, alheio à sua vontade, inicia-se um processo inexplicável de transformação de Gregor para homem inseto ou bicho que a todos repugna e suscita também no próprio perplexidade e revolta. Uma mudança que o amarra ao leito do quarto, ao isolamento, o que adensa no modesto lar o sofrimento. Só a moldura da irmã o agarra à vida, mas também isso se esfuma com o passar dos dias. A sociedade precisa de mãos e cérebros sadios para o trabalho, para pagar as contas e não de figuras estranhas encarceradas nos quartos, mudas e apáticas. A morte do monstro, sozinho, rejeitado, devolve à família a tranquilidade", dá conta nota à imprensa.

A programação desta terça-feira conta com a entrega de palco aos estudantes artistas, pois estreia o grupo Voo à Fantasia, da EBS Padre Manuel Álvares, que traz a peça 'O último comboio' de Eva Gonçalves, Helena Dias e Grupo Voo à Fantasia, pelas 15 horas.

Já no dia 11 de Março, pelas 10 horas, o grupo O Moniz – Carlos Varela, da Escola Secundária de Jaime Moniz, apresenta a peça, 'Olivia' de Mariana Jones. Na quinta-feira, a Oficina de Teatro Corpus, da Escola Secundária Francisco Franco apresenta a peça 'Lá, onde nos…', uma criação colectiva. Ainda nesse dia, o Grupo de Teatro Amarelo da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, apresenta às 12 horas, a peça 'Maré Alta' e às 15 horas a Peça 'Histórias da Ilha' é apresentada pelo Grupo de Teatro O Comboio da Escola Dr. Ângelo Augusto da Silva.

Na sexta-feira, o Clube de Teatro da Escola Dr. Francisco Freitas Branco, do Porto Santo, encerra o concurso com a apresentação da peça 'A Barbearia', uma adaptação de Miguel Silva.

No Festival serão atribuídos os prémios de Melhor ator, Melhor atriz, Melhor sonoplastia, Melhor encenação, Melhor texto, Melhor Realização Plástica e Prémio Carlos Varela. São ainda atribuídas menções honrosas e louvores, de acordo com os trabalhos e temáticas apresentadas. O painel de jurados é constituído por Filipa Gomes, do Departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal; Catarina Faria, em representação do Teatro Municipal Baltazar Dias; Diogo Correia Pinto, director do Curso Profissional de Artes do Espetáculo-Interpretação do Conservatório-Escola Profissional das Artes da Madeira – Eng. Luiz Peter Clode; Ricardo Brito, da Associação OITO – Oficina de Ideias das Terras do Oeste; Xavier Miguel, do Teatro Bolo do Caco.