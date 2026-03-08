Bombeiros forçam entrada em habitação para socorrer homem prostrado

Pelas 15h50 deste domingo, 8 de Março, os Bombeiros Voluntários Madeirenses deslocaram-se até uma habitação localizada na Rua Dr. José Maria da Silva, em São Roque, para socorrer um homem que, alegadamente, não respondia há dois dias.

Os elementos da corporação, mobilizados para esta ocorrência, forçaram a entrada na habitação através de uma janela e verificaram que o homem, na faixa etária dos 70 anos, encontrava-se prostrado no chão.

A Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) esteve igualmente no local.

A corporação, que esteve no local com uma viatura ligeira e uma ambulância, transportou o homem para o Serviço e Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento médico.