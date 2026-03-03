Rampa da Ponta do Sol 2026 regressa à estrada a 7 de Março

A Rampa da Ponta do Sol 2026 realiza-se no próximo sábado, 7 de Março, reunindo 36 equipas naquela que é já uma referência do calendário regional do automobilismo. A iniciativa é organizada pela Secção de Desportos Motorizados do Nacional, com o apoio do Município da Ponta do Sol.

Na apresentação oficial da prova, que decorreu ao final da tarde desta segunda-feira, no Salão Nobre da Câmara Municipal, o presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Rui Marques, destacou a importância estratégica da iniciativa: “a Rampa da Ponta do Sol é uma competição consolidada no calendário regional e tem uma particularidade importante, é realizada de forma descentralizada, passando pelas zonas altas do concelho, o que permite envolver diferentes localidades e valorizar todo o território”.

“Trata-se de uma iniciativa com reflexos claros na economia local, nomeadamente na restauração e comércio. Eventos deste género contribuem para dinamizar a atividade económica e reforçar a notoriedade da Ponta do Sol enquanto destino para grandes provas desportivas”, destaca igualmente.

Segundo nota à imprensa, durante a sessão foi igualmente assinado o protocolo de apoio, sendo que o investimento municipal ronda os 11 mil euros, valor que representa um aumento de 25% face ao ano anterior.

A edição de 2026 contará com 36 equipas inscritas, seis das quais da Ponta do Sol. O formato competitivo mantém-se idêntico ao das últimas edições, com quatro subidas oficiais.

A prova arranca na manhã de sábado, dia 7 de Março, com a primeira subida de reconhecimento marcada para as 9 horas. A primeira subida oficial tem início às 12 horas, com partida junto ao Cemitério de São Caetano, na freguesia da Ponta do Sol.

No dia anterior, a partir das 18 horas, decorrem as verificações técnicas no Túnel Leste da Avenida 1.º de Maio, onde as viaturas permanecerão em parque fechado a partir das 21 horas.

Realizada anualmente desde 2015, após uma edição 'zero' em 2014, a Rampa da Ponta do Sol integra de forma regular o calendário regional da modalidade. A organização prevê forte adesão de público ao longo do percurso, numa prova que continua a afirmar-se como uma referência do automobilismo regional.