Cenário de eleições em cima da mesa na Câmara de São Vicente

A crise política instalada na Câmara Municipal de São Vicente está a ganhar contornos cada vez mais sérios e o cenário de eleições intercalares começa a surgir como possibilidade muito séria, num desfecho que, a confirmar-se, teria forte impacto político nacional, na medida em que seria a primeira câmara municipal liderada pelo Chega a cair no país.

O presidente José Carlos Gonçalves encontra-se agora politicamente isolado no executivo, depois de se ter desfeito a maioria que sustentava a governação municipal. Até aqui, o autarca contava com uma base de apoio composta por três vereadores do Chega e dois do PSD, uma aritmética que garantia estabilidade nas votações.

Esse equilíbrio ruiu, deixando o executivo fragmentado e sem maioria clara para assegurar a aprovação das decisões municipais, mesmo que os dois autarcas que hoje deixaram de ter pelouros continuem ligados ao Chega.

Nos bastidores políticos do concelho, cresce a convicção de que a permanência de José Carlos Gonçalves no cargo poderá ser apenas uma questão de tempo. A hipótese de demissão começa a ser admitida em vários círculos políticos locais, sobretudo se o impasse dentro do executivo se prolongar com chumbos às suas propostas.

Sem maioria, qualquer deliberação passa a depender de entendimentos pontuais entre vereadores, o que aumenta o risco de bloqueio político na Câmara.

Paradoxalmente, os dois vereadores do PSD podem assumir agora um papel decisivo no desfecho da crise. Se entenderem que o concelho não está preparado para um novo processo eleitoral, ou que uma ida às urnas pode trazer resultados imprevisíveis, designadamente uma derrota, poderão optar por viabilizar pontualmente algumas propostas do presidente, evitando uma ruptura imediata.

Caso contrário, o cenário pode escalar rapidamente.

Se ocorrerem demissões que inviabilizem o funcionamento do executivo municipal, abre-se então caminho para eleições intercalares apenas para a Câmara Municipal, mantendo-se a Assembleia Municipal em funções até ao final do mandato, e neste caso a maioria da Assembleia é do Chega.

Esse desfecho teria um peso político relevante. São Vicente foi um dos símbolos do crescimento eleitoral do Chega no poder local e uma eventual queda do executivo seria lida nacionalmente como a primeira perda de uma câmara liderada pelo partido.

Para já, o concelho entra numa fase de forte turbulência política. Entre entendimentos de sobrevivência e a possibilidade de ruptura institucional, as próximas horas ou dias, poderão ser decisivos para determinar se São Vicente atravessa apenas uma crise política ou se caminha para um novo acto eleitoral.

Vereadores do Chega ficam sem pelouros em São Vicente É uma 'bomba' que acaba de cair em São Vicente. A crise política na Câmara Municipal de São Vicente agravou-se após o chumbo de uma proposta apresentada pelo presidente na última reunião de Câmara. Na sequência desse episódio, esta manhã o presidente da autarquia, José Carlos Gonçalves, decidiu retirar os pelouros à vice-presidente Helena Freitas e ao vereador Fábio Costa, ambos eleitos pelo Chega.