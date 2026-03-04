 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Queda de árvore corta fios eléctricos em Machico

Foto Google Streetview
Foto Google Streetview

A queda de uma árvore no Caminho da Fajã dos Rolos, na freguesia de Santo António da Serra, em Machico, teve como principal consequência o impacto sobre um cabo eléctrico e obstrução da via.

Os Bombeiros Municipais de Machico foram chamados ao local pelas 7h15, tendo empenhado dois operacionais numa viatura para dar conta da ocorrência.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo