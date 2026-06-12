Criança transportada para o hospital após incidente na escola

Uma criança, com cerca de 9 anos, foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça na sequência de um incidente ocorrido na EB1/PE do Estreito de Câmara de Lobos.

Segundo apurado, a criança terá embatido contra outra durante o período escolar, tendo ficado com tonturas na sequência do impacto.

A vítima foi assistida pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, que procederam ao seu transporte para a unidade hospitalar, onde foi encaminhada para observação médica.