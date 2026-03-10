Quarteto de Cordas Atlântico em concerto hoje no Reid's Palace

A ANSA/Orquestra Clássica da Madeira apresenta um concerto com o Quarteto de Cordas Atlântico, hoje, pelas 21h30, no Reid's Palace, A Belmond Hotel.

De acordo com o director artístico da Orquestra Clássica da Madeira, Norberto Gomes, o quarteto irá subir ao palco para interpretar "cinco obras, uma do período Clássico do austríaco Wolfgang Amadeus Mozart, considerada como uma das suas notáveis obras, o Quarteto em Ré Maior. Do período moderno irá interpretar Cinema Paradiso de Ennio Morricone, composto para o filme estreado em 1988, uma obra-prima aclamada pela crítica, conhecida por sua intensa nostalgia, profundidade emocional e romantismo; e três obras do argentino Astor Piazzolla, considerado o artista de tango mais influente do século XX, que incorporou elementos do tango, do jazz e da música clássica para formar um novo gênero chamado Nuevo Tango. De Astor Piazzolla, o quarteto irá interpretar 'Yo Soy María', uma ária da ópera 'María de Buenos Aires', escrita por Piazzolla em parceria com o libretista Horacio Ferrer em 1968; seguir-se Oblivion, uma obra instrumental, composta em 1982, encomendada e apresentada no filme 'Henrique IV' de Marco Bellocchio, de 1984; e no fim será interpretada Adios Nonino, considerada por muitos como a melhor e mais representativa obra de Piazzolla".

Os bilhetes custam 20 euros e estão à venda na recepção do hotel.