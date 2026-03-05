Portos da Cruise Atlantic Islands movimentaram 4,7 milhões de passageiros em 2025

Os portos da Madeira, Açores, Cabo Verde e Canárias movimentaram, em 2025, 4.708.190 passageiros de cruzeiro, o maior volume registado desde que a associação Cruise Atlantic Islands (CAI) foi fundada, em 1994. Segundo a APRAM, este foi "o melhor ano de sempre" para os portos da CAI.

Numa nota enviada à imprensa, a APRAM indica o registo de um aumento de 12,64% face a 2024, quando foram contabilizados 4.179.673 passageiros, "o que confirma o crescimento sustentado do turismo de cruzeiros no Atlântico". Além disso, é uma subida de 46,99 % em relação aos números pré-pandemia de 2019, "ilustrando não só a recuperação com o ciclo de crescimento deste destino atlântico".

No que diz respeito a escalas de navios, o ano de 2025 foi também de crescimento com um aumento de 11,93%: 2.043 escalas em 2024, e 2.287 este ano.

Estes números sublinham a importância desta parceria entre os portos desta zona do Atlântico, que ano após ano vão-se afirmando como um destino seguro, atractivo e competitivo no mercado global da indústria de cruzeiros. Paula Cabaço, presidente da Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira

A APRAM acrescenta ainda que "a Madeira foi responsável por uma quota de 15,8% [746.257] do total de passageiros movimentados, e o Funchal foi o terceiro porto da CAI em termos de tráfego de passageiros e escalas de navios".

Santa Cruz de Tenerife (1,126 milhões de passageiros) e Las Palmas de Gran Canaria (994 mil) foram os portos da CAI com maior movimento de passageiros, mas o Funchal continua a ser uma escala estratégica para estes itinerários. “Nos questionários que as companhias fazem aos passageiros, o Funchal surge sempre como a melhor experiência, o que só é possível graças à excelência dos nossos serviços, ao trabalho conjunto de agentes portuários, agências de excursões e, claro, de todos os madeirenses que tão bem sabem receber”, sublinhou Paula Cabaço, destacando a importância da CAI neste processo.

“O crescimento sustentado dos últimos anos, demonstra que a estratégia conjunta dos portos que compõem a Cruise Atlantic Islands está a produzir resultados importantes”, continua Paula Cabaço, apontando o reforço de itinerários e a diversificação de escalas como resultado dessa coordenação, que está a cimentar a Macaronésia como um espaço atlântico complementar próprio dentro da oferta europeia de cruzeiros.

E as perspectivas para os próximos anos são de "consolidação e crescimento". A Costa Crociere anunciou que vai prolongar a operação na CAI até pelo menos 2027, e a MSC Cruises vai colocar um navio maior neste itinerário, já na próxima temporada. “São excelentes notícias, que mostram a confiança que as grandes companhias têm neste destino", termina.