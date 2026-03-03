Saiba o que hoje é notícia

O Governo e os parceiros sociais reúnem-se em Concertação Social para discutir as alterações à lei laboral, numa altura em que tanto a ministra como os parceiros admitem estar "muito longe" de um eventual acordo.

A agenda oficial da reunião indica que na ordem de trabalhos consta o PTRR -- Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência, além da legislação laboral, entre outros assuntos. O início da reunião está previsto para as 14:30 na sede do Conselho Económico e Social, em Lisboa, num encontro que será presidido pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, como habitual.

A última vez que o Governo se reuniu em Concertação Social com todos os parceiros sociais para discutir especificamente as alterações à lei laboral foi em setembro, sendo que desde então têm decorrido reuniões bilaterais ou técnicas.

O anteprojeto de reforma, chamado "Trabalho XXI", foi apresentado pelo Governo de Luís Montenegro (PSD e CDS-PP) em 24 de julho de 2025 e a ministra do Trabalho já sinalizou a intenção de submeter a proposta de lei no parlamento, ainda que não se comprometa com uma data.

As alterações propostas pelo Governo em julho mereceram um 'não' das centrais sindicais, que consideram as mudanças um ataque aos direitos dos trabalhadores. A oposição levou a CGTP e a UGT a avançarem, em conjunto, para uma greve geral, realizada em 11 de dezembro de 2025.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O arquiteto e colecionador Alberto Caetano vai receber, em Lisboa, a medalha de mérito cultural pelo seu "contributo excecional para a cultura nacional" na classificação do Ministério da Cultura, Juventude e Desporto.

A distinção surge na sequência da doação ao Estado português da coleção particular de Alberto Caetano, composta por 367 obras de pintura, desenho, gravura, escultura e fotografia.

Arquiteto de formação, Alberto Caetano construiu, ao longo das últimas cinco décadas, uma coleção particular de arte moderna e contemporânea com obras de artistas como Ana Jotta, Gaëtan, Miguel Ângelo Rocha, Luísa Correia Pereira, Rui Chafes, Pedro Cabrita Reis, Mário Cesariny, Joaquim Rodrigo, Manuel Lapa, Salette Tavares, Jorge Martins e Diogo Evangelista, entre outros.

DESPORTO

Sporting e FC Porto defrontam-se no primeiro jogo das meias-finais da Taça de Portugal de futebol, no Estádio José Alvalade, menos de um mês depois do clássico para a I Liga no Dragão (1-1).

Os dois 'grandes' procuram ganhar vantagem na discussão do acesso à final, que será com Fafe (Liga 3)ou Torreense (II Liga), e quando a segunda mão, a disputar no Estádio do Dragão, apenas está marcada para abril.

Esta época, 'leões', bicampeões nacionais e detentores da Taça, e 'dragões', já se defrontaram duas vezes, ambas para o campeonato, com o empate no Dragão (1-1) em nove de fevereiro e triunfo do FC Porto em Lisboa no final de agosto do último ano (2-1).

A outra meia-final, entre os 'secundários' Fafe e Torreense teve a primeira mão em 04 de fevereiro, com o empate a 1-1 a deixar tudo em aberto para o segundo jogo, em Torres Vedras, também a disputar em abril.

Até ao clássico de hoje, o FC Porto, que lidera a I Liga, eliminou o Celoricense (Campeonato de Portugal), Sintrense (Campeonato de Portugal), Famalicão (I Liga) e Benfica (I Liga), enquanto o Sporting afastou Paços de Ferreira (II Liga), Marinhense (Campeonato de Portugal), Santa Clara (I Liga) e AVS (I Liga).

O jogo de hoje, com início às 20:45, terá arbitragem de Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro.

INTERNACIONAL

O chanceler alemão, Friedrich Merz, reúne-se em Washington com o Presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, após ter expressado um forte apoio aos bombardeamentos norte-americanos e israelitas contra o Irão.

A visita de Merz ocorre num contexto em que a Alemanha, França e Reino Unido concordaram em colaborar com os EUA e aliados no Médio Oriente, na sequência dos ataques lançados no sábado e que mataram o líder supremo iraniano, 'ayatollah' Ali Khamenei, com o Irão a atacar bases norte-americanas em vários países no Golfo mas também em Chipre, membro da União Europeia mas não da NATO.

Apesar de a guerra contra o Irão estar a dominar as atenções mundiais, o chanceler alemão quer evitar que Washington esqueça a invasão russa da Ucrânia, que entrou no quinto ano.

O Governo alemão considera que "o apoio à Ucrânia continua a ser essencial, também para a segurança da Europa" e Berlim quer continuar a acompanhar os esforços de mediação dos EUA.

Analistas consideram que no encontro com Trump não é expectável que Merz questione a legalidade dos ataques contra o Irão, à luz do Direito internacional, porque o líder alemão concorda com o sentido da intervenção dos EUA e de Israel.