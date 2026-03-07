Concerto da Orquestra Clássica marca arranque do Festival de Música da Madeira

O XXXIX Festival de Música da Madeira iniciou-se hoje no Centro de Congressos da Madeira.

"Hoje iniciámos com entusiasmo, formalmente, o XXXIX Festival de Música da Madeira com um concerto da Orquestra Clássica da Madeira marcado pela presença do maestro Tibor Bogányi e do violoncelista Benedict Kloeckner", começa por dizer o director artístico da Orquestra Clássica da Madeira e do Festival de Música da Madeira, Norberto Gomes.

O concerto teve início com a obra '... Além ... Arguim ...' do compositor madeirense Nuno Jacinto, nascido em 1985. Nuno Jacinto teve a sua formação inicial no Conservatório Escola das Artes da Madeira enquanto violinista tendo depois enveredado pela composição. Nesta obra, que foi encomenda da Orquestra Clássica da Madeira em 2015 tendo a sua estreia nesse mesmo ano, o compositor numa linguagem contemporânea descreve como musicalmente a lenda de Arguim. 'De Arguim, a contemplação da magia. Da música à contemplação do ressoar". Director artístico da Orquestra Clássica da Madeira e do Festival de Música da Madeira, Norberto Gomes

E prosseguiu: "De seguida veio um momento absolutamente mágico com a interpretação do concerto de Elgar para violoncelo e orquestra pelas mãos de Benedict Kloeckner".

"Pura poesia musical e elegância artística de Kloeckner numa apresentação da Orquestra Clássica da Madeira que levou ao rubro o público que compareceu ao Centro de Congressos da Madeira", disse.

E acrescentou: "Benedict Kloeckner, um verdadeiro mestre moderno do violoncelo, foi o solista desta noite e encantou a plateia com uma interpretação exuberante do concerto de Elgar. A sua leitura e interpretação foi sofisticada, virtuosa, leve e arrebatadora, com um envolvimento inspirador com o maestro e naipes da orquestra estabelecendo uma comunicação elegante e generosa com o público. Após a finalização do concerto, uma ovação de pé, imediata e efusiva, levou Benedict a presentear o público com Giovanni Sollima 'Lamentatio'".

"Detentor de uma carreira extraordinária, Kloeckner apresentou-se pela primeira vez na Madeira onde ministrou também uma masterclass para os jovens violoncelistas do Conservatório Escola das Artes da Madeira. Com uma formação académica de excelência e um percurso artístico amplamente reconhecido a nível internacional, tivemos o privilégio de beneficiar dos ensinamentos do mestre junto dos nossos alunos, o que certamente marcará positivamente as suas futuras carreiras enquanto instrumentistas", salientou ainda.

Segundo Noberto Gomes, "sob a batuta do maestro convidado Tibor Bogániy, a Orquestra Clássica da Madeira apresentou uma performance enérgica, sólida e consistente, reagindo com precisão ao gesto inspirado e sugestivo do maestro convidado, coroando o concerto desta noite com as Variações Enigma, também de Elgar. Do mesmo compositor, a orquestra no final do concerto ofereceu ao público a Marcha Pompa e Circunstância".

A arte, através do belo, eleva-nos a alma e configura em nós a beleza da existência humana". Director artístico da Orquestra Clássica da Madeira e do Festival de Música da Madeira, Norberto Gomes

O Festival de Música da Madeira continua amanhã, na Igreja do Convento de Santa Clara, às 18h00, com um recital de harpa pela premiada harpista portuguesa Beatriz Cortesão.