Câmara de Lobos promove concerto integrado nas comemorações do Dia Internacional da Mulher

O município de Câmara de Lobos apresenta o Itinerante – Projecto de Descentralização Cultural, uma nova iniciativa municipal que pretende reforçar o acesso equitativo à cultura em todo o concelho, promovendo a coesão territorial e valorizando as freguesias enquanto espaços ativos de criação, fruição e participação cultural.

"O primeiro momento do projecto realiza-se através de um concerto, a cargo da Associação Cultural Eleutherius Chorus no próximo dia 7 de Março, pelas 17h00, no Salão Paroquial da Encarnação (Estreito de Câmara de Lobos) com entrada livre. A iniciativa associa-se às comemorações do Dia Internacional da Mulher. A Associação Cultural Eleutherius Chorus é um agrupamento coral reconhecido pela sua qualidade artística e pelo trabalho consistente na valorização do repertório coral, bem como na promoção da música enquanto instrumento de expressão, inclusão e partilha comunitária", indica nota à imprensa.

Diz ainda que "a Eleutherius Chorus tem vindo a afirmar-se como um projecto cultural de referência no panorama regional, desenvolvendo uma atuação regular na dinamização musical e na participação em iniciativas culturais de âmbito local e regional, contribuindo de forma significativa para a formação de públicos e para o enriquecimento cultural das comunidades".

E acrescenta: "Ao longo do ano, o Itinerante contemplará diversos momentos culturais distribuídos pelas diferentes freguesias do concelho, incluindo um ciclo de concertos que promove o encontro entre artistas e públicos em contextos de proximidade, reforçando a descentralização da oferta cultural".

Por fim, diz que "com este arranque, o projecto Itinerante dá início a um percurso que visa consolidar uma política cultural inclusiva, participada e territorialmente equilibrada, reforçando o sentimento de pertença e afirmando Câmara de Lobos como um concelho culturalmente dinâmico, próximo e acessível a todos".