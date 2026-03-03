Rubina Leal afirma que a Madeira projecta Portugal na Europa e no Atlântico

A presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Rubina Leal, recebeu hoje, dia 3 de Março, pelas 9 horas, em audiência, o presidente da Comissão de Ambiente e Energia da Assembleia da República (CAENE), Hugo Patrício Oliveira, assim como os restantes deputados que integram a comissão, num total de 20 parlamentares.

O encontro decorreu no âmbito da visita de trabalho de uma Delegação da CAENE à Região Autónoma da Madeira, tendo permitido um momento de diálogo e partilha de perspetivas sobre matérias estratégicas nas áreas do ambiente, energia e economia do mar.

Na ocasião, a presidente sublinhou a relevância da Autonomia no percurso de desenvolvimento da Região, recordando que a Madeira viu o seu Produto Interno Bruto per capita superar a média nacional, quando antes da Autonomia se encontrava num nível muito inferior. Destacou que estes progressos não são fruto do acaso, mas antes resultado de políticas delineadas com base nas especificidades próprias de uma região insular e ultraperiférica.

Segundo nota à imprensa, Rubina Leal evidenciou ainda que a Autonomia tem permitido a Portugal projetar melhor a sua identidade no espaço europeu e atlântico, reforçando o posicionamento do País como Estado oceânico e estratégico, com responsabilidades acrescidas na defesa do mar e das fronteiras externas da União Europeia.

Sublinhando o peso geopolítico, científico, ambiental e económico das Regiões Autónomas, defendeu que este deve ser sempre encarado como uma mais-valia para a República no seu todo. Referiu igualmente que as ilhas funcionam como plataformas avançadas no Atlântico e que a Madeira possui ecossistemas únicos que contribuem para a riqueza ambiental nacional.

Rubina Leal alertou ainda para a importância do investimento adequado, de forma a que as ilhas possam cumprir plenamente o seu potencial na economia do mar, na luta contra a degradação dos oceanos, nas alterações climáticas e na vigilância da costa.

Concluiu afirmando que “a Madeira é Portugal” e que o País será tanto mais forte e robusto quanto mais reconhecer e valorizar a diversidade do seu território e das suas gentes.