Banda Municipal do Funchal assinala 176.º aniversário com concerto no Tecnopolo
Para assinalar o seu 176.º aniversário, a Banda Municipal do Funchal - Artistas Funchalenses realiza um concerto, no dia 22 de Março, às 17 horas, na sala Ursa Maior, no Madeira Tecnopolo.
Sob a batuta do maestro Élio Jardim, a banda irá apresentar um programa que percorre estilos e geografias como expressão da sua identidade artística.
"A energia contemporânea de New Age Overture, de Jan de Haan, abre caminho à intemporalidade de Your Song, de Elton John. O colorido rítmico de Danzón n.º 2, de Arturo Márquez, cruza-se com a elegância da bossa nova em The Girls of Jobim e com o universo pop-rock de Sting", explica a entidade.
O concerto culmina com a marcha do 176.º aniversário, reafirmando tradição, memória e projecção futura.