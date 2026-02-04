Cordofones abrilhantam noite no ‘Baltazar Dias’

O Teatro Municipal Baltazar Dias recebeu, esta noite, Dia Regional dos Cordofones Tradicionais Madeirenses, um concerto que juntou James Hill, do Canadá, e os Tangedores do Atlântico, num encontro entre tradição, virtuosismo e diálogo cultural.

Integrado na segunda edição do aCORDE - Festival Internacional de Cordofones Tradicionais, este concerto materializou mais uma homenagem asos cordofones madeirenses, que muito têm contribuido para a definição da identidade musical da Região.

O concerto de entrada livre, numa das salas mais emblemáticas da cidade do Funchal, cativou muitos apreciadores destas sonoridades, não faltando, na plateia, alguns turistas, embora o público fosse marcadamente local.

O Festival prossegue amanhã, com os roteiros culturais, a partir das 10 horas, incluindo oficinas, palestras e apresentações musicais em várias escolas da Região.

Às 12 horas terá lugar mais uma sessão da ‘Escola em Concerto’, no Centro de Estudos de História do Atlântico, com os alunos da Escola Básica e Secundária com Pré-escolar e Creche Bispo D. Manuel Ferreira Cabral.

Ao final do dia, pelas 19 horas, no Centro de Congressos do VidaMar Resort Hotel Madeira, teremos um concerto com a Orquestra de Cordofones Madeirenses e o Coro do Ensino Artístico Especializado do Conservatório - Escola das Artes da Madeira Eng.º Luiz Peter Clode.

O Festival integra ainda uma vertente digital, com a iniciativa Música Tradicional nas Redes Sociais, transmitida diariamente às 9 horas e às 13 horas, permitindo que alunos e músicos da Madeira, do país e do mundo partilhem as suas interpretações ao vivo, reforçando a projecção internacional dos cordofones tradicionais madeirenses.

O grande momento de encerramento será o Concerto aCORDE 2026, no Centro de Congressos do VidaMar Resort Hotel Madeira, a 7 de Fevereiro, com André Santos, Salvador Sobral, Elisa Silva, Juliana Anjo e a escola EB1/PE da Ajuda.