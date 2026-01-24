Penúltimo dia do Fado Funchal 2026 celebra diversidade do fado no 'Baltazar Dias'

O Teatro Municipal Baltazar Dias acolhe este sábado, 24 de Janeiro, o penúltimo dia do Fado Funchal 2026, com uma programação que destaca a diversidade de linguagens do fado, entre propostas de cariz mais tradicional e abordagens contemporâneas.

O evento teve início às 18 horas com o concerto 'Francisco Lopes Trio convida José Geadas', uma parceria entre músicos da Associação New Classic e o guitarrista e cantor José Geadas. O espectáculo propôs uma viagem pelo universo do fado, cruzando referências clássicas com leituras actuais do género, através das interpretações de Francisco Lopes, José Geadas, Ricardo Dias e Luís Caldeira.

Para as 20 horas segue-se no 'Atlântico Me Confesso – Filipe Passos e Convidados', um concerto poético-musical criado e interpretado por Filipe Passos. O espectáculo explora a identidade atlântica e lusófona, combinando música, poesia e memória insular, numa abordagem contemporânea que funde fado, world music e palavra dita, com uma forte componente emocional e cinematográfica.

Domingo marca o encerramento do festival

O último dia do Fado Funchal 2026 decorre este domingo, 25 de Janeiro, com dois momentos de particular relevância artística e simbólica.

Às 18 horas sobe ao palco o concerto 'Tributo a Max por Cordophonia e Convidados', uma homenagem a Maximiano de Sousa, figura marcante da música portuguesa e madeirense. Interpretado pelo grupo Cordophonia, com Francisco Jesus como voz solista, o espetáculo reúne cerca de 20 jovens músicos e encontra-se já esgotado.

O festival encerra às 20 horas com 'Marcelino Pão e Vinho', por Sofia Ferreira e Convidados, um espectáculo que recria em palco o ambiente de uma casa de fados, cruzando fado e teatro. A proposta evoca as noites boémias e os encontros entre fadistas de várias gerações, num final marcado pela memória, pela tradição e pela celebração colectiva.

O Fado Funchal celebra este ano a sua 8.ª edição com concertos de 21 a 25 de Janeiro, no Teatro Municipal Baltazar Dias. O evento é organizado pela Câmara Municipal do Funchal, em parceria com a Associação de Fados da Madeira e a Associação New Classic.