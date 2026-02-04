Imigrante de 30 anos morre em acidente de trabalho no Funchal

Um homem de 30 anos, originário do Bangladesh, faleceu esta quarta-feira na sequência de um acidente de trabalho, no Funchal, ontem, quando um saco de cimento caiu de uma grua no local da obra. Segundo informações divulgadas pelo Centro Cultural Islâmico da Madeira, tratava-se do primeiro dia de trabalho do jovem na construção civil.

O jovem foi assistido, no local, pela corporação dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e pela EMIR. A vítima apresentava ferimentos graves na cabecça e nas pernas.

O Centro Cultural Islâmico da Madeira expressou pesar pela morte do trabalhador, destacando o impacto da perda na família, que enfrenta um momento “extremamente difícil”. A empresa responsável pela obra está a prestar apoio à família e a tratar do processo junto da companhia de seguros.

A comunidade muçulmana na Madeira destacou, ainda, a necessidade de um espaço próprio para sepultamentos islâmicos na região, apontando que outras comunidades religiosas, como a judaica e a anglicana, já dispõem de cemitérios locais. A decisão de transportar o corpo para Lisboa e, possivelmente, para o Bangladesh, para efeitos de sepultamento, está a ser organizada pela comunidade.

O comunicado finaliza com uma oração pela alma do jovem e um apelo à paciência e força da família neste momento de dor.