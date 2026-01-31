Incêndio em terreno baldio mobiliza bombeiros esta noite
Um incêndio num terreno baldio, localizado na Estrada de São João, no Funchal, motivou a mobilização da corporação dos Bombeiros Sapadores do Funchal, esta noite.
O alerta foi dado às 20h36 e para a ocorrência foi accionada uma viatura com cinco operacionais da corporação mencionada.
O incêndio foi extinto, não havendo registo de feridos nem de danos materiais.
