Incêndio em terreno baldio mobiliza bombeiros esta noite

Foto Google Maps

Um incêndio num terreno baldio, localizado na Estrada de São João, no Funchal, motivou a mobilização da corporação dos Bombeiros Sapadores do Funchal, esta noite.

O alerta foi dado às 20h36 e para a ocorrência foi accionada uma viatura com cinco operacionais da corporação mencionada.

O incêndio foi extinto, não havendo registo de feridos nem de danos materiais.

