Peça 'Suplicantes' leva ao Baltazar Dias uma reflexão contemporânea sobre fronteiras

O Teatro Municipal Baltazar Dias (TMBD) recebe no próximo sábado, 31 de Janeiro, às 19 horas, o espectáculo 'Suplicantes', uma criação da companhia Cassandra, concebida e encenada por Sara Barros Leitão, a partir da tragédia homónima de Ésquilo.

Com a duração de 75 minutos e classificação etária para maiores de 14 anos, a peça propõe uma reflexão urgente sobre o projecto europeu, as fronteiras, os pactos de hospitalidade e as políticas de acolhimento e integração, estabelecendo um diálogo directo entre o texto clássico e os dilemas do presente.

De acordo com a nota enviada, o espectáculo é inspirado na história das cinquenta irmãs que fogem do Egipto para escapar a um casamento forçado e atravessam o Mediterrâneo em busca de asilo, Suplicantes convoca um dos mitos fundadores do teatro ocidental para pensar a realidade contemporânea.

Em palco, Lígia Roque, Ricardo Vaz Trindade e Sandro Feliciano dão corpo a esta reflexão colectiva, apoiados por uma equipa artística e técnica que integra, entre outros, Nuno Meira, responsável pelo desenho de luz, João Oliveira, na sonoplastia e desenho de som, e F. Ribeiro, na cenografia. O espetáculo é uma produção da Cassandra, em coprodução com o FITEI – Festival Internacional de Expressão Ibérica, o Teatro Aveirense, o Teatro-Cine de Pombal e o Teatro Municipal do Porto, contando ainda com o apoio da República Portuguesa – Cultura, Juventude e Desporto / Direção-Geral das Artes, entre várias entidades parceiras.

Associada à apresentação do espetáculo, o Teatro Municipal Baltazar Dias promove, em simultâneo, uma iniciativa dirigida ao público mais jovem.

Em parceria com a Associação Casa Invisível, decorre a Oficina Pop-Up “Oficina de gastronomia de outros lugares do mundo”, destinada a crianças dos 7 aos 14 anos. Enquanto os adultos assistem ao espectáculo, as crianças participam numa actividade especialmente concebida a partir dos temas de Suplicantes, orientada por uma pessoa migrante de um país do sul da Ásia, com o apoio da equipa PARTICULARidades. A oficina decorre entre as 19h e as 20h15, no Hall do Salão Nobre do TMBD, tem participação gratuita mediante inscrição prévia no site do teatro e número limitado de participantes.

Os bilhetes têm o custo de 11 euros e podem ser adquiridos online, através da Ticketline, ou na bilheteira física do Teatro Municipal Baltazar Dias.