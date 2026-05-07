Capitania do Porto do Funchal emite aviso de mau tempo

A Capitania do Porto do Funchal emitiu esta quinta-feira, 7 de Maio, um aviso de sinal 6 (mau tempo) e um aviso de vento forte para o arquipélago da Madeira, com base em informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o aviso, a situação meteorológica prevista até às 18 horas desta sexta-feira, 8 de Maio, indica condições adversas no estado do mar e do vento.

O aviso refere que o vento soprará de oeste/sudoeste com intensidade moderada (20-30 km/h), por vezes forte (31-39 km/h), aumentando para forte a muito forte (40-50 km/h) por vezes forte (51-61 km/h) a partir da manhã.

A visibilidade deverá variar entre moderada, por vezes fraca, tornando-se gradualmente boa a moderada a partir da manhã, enquanto a ondulação será mais significativa na costa norte, onde são esperadas ondas de oeste/noroeste de 1,5 metros, passando para 1,5 a 2 metros e 2 a 3,5 metros a partir do fim da manhã. Já na costa sul são previstas ondas inferiores a 1 metro, passando a ondas oeste/sudoeste de 1 a 1,5m, aumentando para 1,5 a 2,5 metros na parte oeste a partir da manhã.

Face a estas condições, a autoridade marítima recomenda precaução à comunidade marítima e à população em geral. Entre as medidas indicadas estão o reforço da segurança das embarcações, a evitação de zonas costeiras expostas e a suspensão de atividades como a pesca lúdica em áreas de risco.

O aviso sublinha ainda a importância de evitar locais como molhes, arribas e praias sujeitas à rebentação, alertando que “o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras".